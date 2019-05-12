غطاس يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بشأن اعتماد القروض الأجنبية

تقدم النائب سمير غطاس، بطلب إحاطة عاجل عن اعتماد وزير التعليم للقروض الأجنبية بالعملات الصعبة.

وطالب غطاس بضرورة تقديم كشف حساب موثق من الوزارة يتضمن قائمة بكل القروض التي حصلت عليها والجهة المقرضة وتاريخ القرض، واستحقاقه، وسعر الفائدة على كل قرض، كما طالب بضرورة أن يتضمن رد وزار التعليم إيضاحات موثقة عن أوجه صرف، وإنفاق كل قرض على حدة.

وأشار غطاس في طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى أن أهميته تكمن في ظل التناقض الكبير في موقف وزير التعليم الذي قبل خصم الحكومة نحو 40 مليار جنيه من موازنة الوزارة بدعوى ما يسمى تدفيع الوزارة حصة في سداد ديون مصر، وتابع: "بدلا من تمسك الوزير بصرف كامل موازنته فإنه لجأ إلى الحل الأسهل والأخطر بالتوسع في ظاهرة الاقتراض من الخارج بالعملات الصعبة ما سيضاعف أعباء فاتورة الدين الخارجي للدولة، ويعظم من أعباء سداد فوائدها وهو الأمر الذي يتحمل مسؤوليته بالكامل رئيس الوزراء والوزير وكل من وافق على هذه السياسة الخاطئة".

واختتم غطاس طلب الإحاطة الذي تقدم به: "نحتفظ بحقنا وواجبنا في تقصي الحقائق حول ضرورة هذه القروض من عدمها وفي التحقق من أوجه صرفها وإنفاقها دون أي شبهة في الإهدار حماية لأموال الدولة وحقوق الشعب".