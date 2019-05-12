دعا رؤساء بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بغرب القارة الأفريقية، حكومة غينيا بيساو، إلى إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2019، وطالب رؤساء البعثات الأممية خلال اجتماع سنوي نظموه بالعاصمة بيساو، الرئيس جوزي ماريو فاز، بتعيين وزير أول جديد، في أسرع وقت من أجل وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "أخبار" الموريتانية.

وتعيش غينيا بيساو أزمة سياسية منذ حوالي 4 سنوات، وذلك إثر إقالة ماريو فاز، رئيس الحزب الأفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، الحاكم في البلاد، دومينجوس سيموس بريرا، من منصب وزير أول عام 2015، وينتظر أن تنتهي ولاية رئيس غينيا بيساو الحالي، في 23 يونيو المقبل، ولم يتم بعد تحديد موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة.