قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من صعوبة امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، واللاتين امتحانهما الطلاب اليوم، كما لم يحدث أي شغب بالجان وأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ووكيل وزارة التربية والتعليم اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بإدارات شرق التعليمية وغرب التعليمية وطلخا التعليمية للاطمئنان على سيرها والتأكد من توفير متطلبات الأداء الأمثل داخل لجان الامتحانات

يذكر أن عدد من يحق لهم أداء الامتحانات 100 ألف و705 طالب وطالبة في 536 لجنة للشهاده الإعدادية العامة، 3767 طالبا وطالبة الإعدادية المهنية أمام 19 لجنة على مستوى 17 إدارة تعليمية بمراكز ومدن المحافظة.