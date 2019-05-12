أعلنت جامعة طنطا، الْيَوْمَ الأحد، بدء استعداداتها لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "صنايعية ‏مصر"، بهدف توسيع قاعدة المهنيين والحرفيين العاملين بمختلف مجالات الأعمال الفنية والصناعية.

وأوضح الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تمثل تعزيزا للدور الأصيل لجامعة طنطا واستراتيجيتها الواضحة في خدمة وتنمية المجتمع في سبيل النهوض بتلك المهن بتوظيف ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية في تطوير الصناعة والنهوض بها من خلال تأهيل الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل والمساهمة في حل أزمة البطالة.

من جهته أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد عتمان، إلى أن تنفيذ المبادرة بجامعة طنطا سيشمل عدة برامج لتدريب طلاب ‏الجامعة والمدارس الفنية، وخريجي الجامعات على مختلف الحرف المهنية لسد حاجة العمل في الداخل والخارج من العمالة المدربة والمؤهلة.