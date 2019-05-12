شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، عددا من الحملات المكبرة علي المخابز والأسواق بالمحافظة لتشديد الرقابة وضبط الأسواق ومتابعة توفير السلع التموينية، وحماية المستهلك من الغش التجاري.

وبالتفتيش على المخابز، أسفرت الحملات عن تحرير 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محضر عدم وجود لوحة إعلان عن مواعيد و بيانات المخابز، و6 محاضرعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضر عدم وجود سجل المفتش.

وبالتفتيش علي الأسواق، جرى تحرير 71 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق، و69 محضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر بيع أنابيب بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضرين تغليف مواد غذائية بأوراق مطبوعات، و11 محضرا لمخابز سياحية بدون ترخيص، و7 محاضر لبدالين تموين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحريز المضبوطات لعرضها على وكيل النائب العام.