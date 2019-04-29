شنت إدارة تموين برج العرب غرب الإسكندرية، برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة، عدة حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات بدون تراخيص في برج العرب، والتحفظ على 4.5 طن مخللات مشكلة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بأحد المحلات، وتحرير محضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، وتحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضرعدم حمل شهادات صحية، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر، وتم سحب عدد 10 عينات قمح ودقيق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتحريز المضبوطات لعرضها علي النيابة العامة.