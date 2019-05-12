حبس أردني سنة بتهمة "إطالة اللسان" على الملك عبدالله الثاني

قضت محكمة صلح جزاء عمان، بحبس شاب سنة بجرم إطالة اللسان، طبقا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، ووفق قرار المحكمة فإن المدعى عليه كان قد نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على منشور تضمن إطالة اللسان على العاهل الأردني عبدالله الثاني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعملت المحكمة نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، التي تنص على أن "كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع".

كما استعملت المادة 195 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يثبت تجرؤه "بإطالة اللسان على جلالة الملك".

هذا ولا يزال القرار قابلا للطعن أمام محكمة استئناف عمان.