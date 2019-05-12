قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قيادات الوزارة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي وزارة الأوقاف لبحث سداد المديونة لوزارة الكهرباء والتي بلغت 2 مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة للأوقاف.

وأكد المصدر أن مديونية وزارة الكهرباء لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع جميع الوزارات ومسؤولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولًا بأول لعدم تراكم مديونية جديدة.

وأوضح المصدر أن قطاع الأعمال وبعض الجهات الحكومية بدأت في سداد دفعات من المديونية، لافتا إلى الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وفي حال سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.