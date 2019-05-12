"زي الشمس" و "Sorelle".. مشاهد متطابقة بين النسخة المصرية والإيطالية

مشاهد متشابهة بحد كبير وأخرى جرى معالجة بناءها وفقا لما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، هكذا ظهر مسلسل "زي الشمس" المقتبس من الدراما الإيطالية " Sorelle"، والذي نال نسب مشاهدة عالية في إيطاليا وقت عرضه عام 2017، محققا نفس النجاح في نسخته المصرية التي تعرض حاليا عبر شاشة MBC مصر.

"زي الشمس" يصنف ضمن نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق، حيث تدور أحداثه حول قصة شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، وتكتشف على مدار رحلة البحث العديد من الأسرار المتعلقة بحياة أختها الراحلة والتي لم تكن تعرف عنها شيئا، مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters، لكن جرى إعادة معالجة وبناء أحداث وشخصيات العمل، فضلا عن استبعاد الأفكار والعادات الدخيلة على المجتمع العربي، ذلك وفقا لما قالته المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، في تصريحات سابقة لها.

مسلسل "زي الشمس" معالجه درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد السعدني، سوسن بدر ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وأحمد مدحت.

أما عن الدراما الإيطالية " Sorelle" فهي عبارة عن 6 حلقات من إخراج سينزياث توريني وإيفان كوترونو، وسيناريو مونيكا راميتا، أما عن فريق العمل فهم آنا فالي ولوريتا غوجي وآنا كاترينا وجورجيو مارشي وإيرين فيري وأليسيو فاسالو.

وتدور أحداث المسلسل الإيطالي حول "كيارا" المحامية التي تعيش في روما، بعد ما تركت مدينتها "ماتيرا"، بسبب مشاكل مع شقيقتها "إيلينا"، المنفصلة وتعيش برفقة 3 أطفال مع والدتها أنتونيا.

ومع اختفاء "إيلينا" اضطرت "كيارا" للعودة لديارها لتكتشف موت شقيقتها الذي بدى كأنه انتحار، لكن في نهاية العمل أن ابنها الصغير ليس ابن زوجها السابق "روبرتو" ولكن ابن "مارتينو" رئيس البلدية، وأن من قتلها هو زوجها السابق حينما قامت بتهديده.

وخلال الحلقات السابقة لمسلسل "زي الشمس"، تشابهت العديد من المشاهد بشكل متطابق مع نسخته الإيطالية " Sorelle"، مثل حالة الغموض التي ظهرت بالمشهد الأول في العمل الإيطالي عبر إبراز ظهر "إيلينا" قبل اختفاءها في الوادي ذلك المكان الشاهد على مقتلها، انتقالا إلى نفس الإيقاع بالدراما المصرية من عرض جثمان "فريدة" في النيل حيث مكان قلتها.

ومع بداية مشاهد الحلقة الاولى من مسلسل زي الشمس، ظهرت دينا الشربيني وهي تستيقظ من النوم من أجل الالتحاق بعملها كونها محققة قانونية في الخارج الأمر نفسه الذي ظهر في الأساس في العمل الإيطالي مع "كيارا" .

ومع استعداد كلا من "كيارا" و"نور" في مسلسلي "زي الشمس" و " Sorelle" للذهاب إلى عملهما، وقعت نفس العروسة المهداة لكلا منهما من قبل "إيلينا" و"فريدة"، مما اعتبراه الاثنتان بمثابة موقف سئ في يومهما.

وضمن المشاهد المتشابهة بين كلا من "زي الشمس" و " Sorelle"، ذلك الموقف بين أبناء "فريدة" و"وايلينا" أثناء ذهابهما للمدرسة، والحالة العامة من عدم النظافة بسبب اختفاء الأم، ليقررا أيضا الأولاد باختلاف إيطاليا ومصر إخبار جدتهم بأن والدتهم قامت بالاتصال بهم.

وذلك المشهد الخاص بعدم قدرة الابن الأصغر على القراءة أمام زملائه في المدرسة، تكرر في العمل المصري مثل الإيطالي، حيث بكى كلا من "يوسف" و"جوليو" مطالبين تواجد والدتهم، لتحل الجدة محل كلا من "فريدة" و"إيلينا".