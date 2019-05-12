هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأمهات بعيد الأم في أوروبا وأمريكا، خلال كلمته في قداس تدشين كنيسة العذراء بمدينة بدوسلدروف الألمانية.

وقال البابا: "كل سنة وكل الأمهات طيبين، نحن نقدر تعب الأمهات كثيرًا، فوراء كل رجل عظيم امرأة، والأم هي السبب القوي لأنها هي من تقدم الإيمان لأولادها، وفرصة لكل الأزواج اليوم بأن يقدموا محبتهم لزوجاتهم وقدموا لهن هدايا كمفاجأة".

وأضاف: "أعلم أن الأمهات لهن دورا كبيرا خصوصًا عندما تترك الأسرة بلدها وتهاجر فلها دور كبير جدًّا في حفظ التقاليد القبطية وحفظ أبنائها وبناتها في هذا المجتمع الجديد من كل شر وخطية، ساعدتهم في تكوين علاقة قوية بالكنيسة التي هي أكبر معين في التربية".

وتابع: "كلمة أم في مصر غالية جدًّا فهي اختصار لكلمة (الله محبة) وعندنا ترنيمة عربي بتقول (أنا ليا ٣ أم أنا عايش من بركتهم أمي العذراء، أمي الكنيسة وأمي صاحبة عيد الأم)".

وبعد ذلك، قام البابا بالترنيم مع الأقباط.