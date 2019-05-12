10 آلاف و826 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بـ"تجارة سوهاج"

فقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة اليوم الأحد، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018-2019، خلال الفترة المسائية بكليات التجارة.

واطمئن "عزيز" خلال جولته علي مطابقة الاسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية، مؤكدا علي تواجد سيارات إسعاف مجهزة لأي حالات مرضية مفاجئة .

فيما قال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الامتحانات، والتي تُجرى على فترتين، الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والفترة الثانية تُجرى في الفترة من الساعة 1 ظهرًا إلى 4، سوف تنتهي في 30 مايو الجاري

وقال الدكتور ممدوح الرشيدي ، عميد كلية التجارة إن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالكلية 10 آلاف و826 طالبًا وطالبة مقسمين على 58 لجنة إلى جانب 4 لجان مخصصة لحالات الدمج والحالات المرضية .