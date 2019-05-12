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رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي

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أمن الوادي الجديد يضبط 103 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

أمن الوادي الجديد يضبط 103 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية

 محافظ الغربية: 370 فاعلية ثقافية ودينية ورياضية في رمضان

 محافظ الغربية: 370 فاعلية ثقافية ودينية ورياضية في رمضان

10 آلاف و826 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بـ"تجارة سوهاج"

10 آلاف و826 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بـ"تجارة سوهاج"

غدا.. انقطاع الكهرباء عن كفرالزيات بالغربية

غدا.. انقطاع الكهرباء عن كفرالزيات بالغربية

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