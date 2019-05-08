شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مراسم تسليم قطعة الأرض الخاصة بإنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، بالمقر الجديد للجامعة، لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذ المبنى.

جاء ذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود أبو العز مدير شبكة المعلومات.

وقال "عزيز"، إن هذا يأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنشاء أبنية للتدريب والإبداع التكنولوجي داخل الجامعات المصرية المختلفة، بهدف بناء كادر بشري وجيل مؤهل من طلبة وطالبات وخريجي الجامعة والمحافظات والمناطق علي كل ما هو جديد في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح أن إنشاء المعهد جاء بناء علي بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من أجل نشر الوعي بالاتجاهات الحديثة في هذا المجال باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد والمعرفة، إلى جانب تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تساهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، لافتا أنه تم تخصيص مساحة 2000 متر مربع، وتسليمها لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المبني، وذلك خلال 6 أشهر.

وأوضح الدكتور محمود أبو العز مدير شبكة المعلومات بالجامعة، أن المعهد سيقوم بتقديم عدد من الخدمات والبرامج التدريبية المختلفة ومنها، تنفيذ دورات متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، تنظيم مجموعة من المؤتمرات والمسابقات عن أحدث التكنولوجيات الداعمة للعقل المعرفي والإبداعي، المشاركة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار علي مستوى الجامعات، وكذلك دعم المبدعين من خلال التعاون بين المعهد وأجهزة الوزارة المختلفة، وتقديم منح دراسية لمدة ثلاث وتسع أشهر للطلاب المتميزين، مضيفًا أنه سيتم وضع أولوية للمستفيدين من أبناء الجامعة سواء من الطلاب، الخريجين أوأعضاء هيئة التدريس في إطار محاور خطط العمل المختلفة بالمعهد سنويًا.