أمرت نيابة مركز المراغة بسوهاج اليوم، بحبس طالبين بمعهد شندويل البلد الإعدادي الثانوي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهما أعداد من أوراق الإجابة والملفات الخاصة بطلاب المعهد بعد كسر غرف الكنترول وشيخ المعهد، وشئون الطلاب.

وكانت الأجهزة الأمنية في سوهاج، قد القبض على كل من "أحمد. م. ف. ب"، وشقيقه "محمد" طالبان بالمرحلة الثانوية بمعهد شندويل البلد الأزهري، ويقيمان بنجع العطوة بتهمة ارتكاب واقعة سرقة أوراق إجابة وملفات الطلاب، واعترف المتهمين بالواقعة وأرشدا عن الأوراق المسروقة

وتعرض معهد شندويل البلد الإعدادي الثانوي الأزهري بدائرة مركز المراغة بسوهاج اول امس، لسرقة أوراق إجابة طلاب الصف الأول الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، كما تم سرقة عدد من ملفات الطلاب وجهاز كمبيوتر عقب كسر غرف شيخ المعهد والكنترول، وشؤون الطلاب.

وتبين من فحص الواقعة بمعرفة لجنة تم تشكيلها من الأزهر أن عدد أوراق الإجابة التي تم سرقتها بلغت 1451 ورقة، تخص طلاب الصف الأول الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك سرقة 94 ملف لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.