تحدثت الفنانة مديحة حمدي عن علاقتها بالله عز وجل، وعن موقف مناجاتها لله، في فترة صعبة مرت عليها، قائلة إن "أجمل حاجة مناجاة الله وإحساس العبد بأن صوته وصل لله في مواقف كثيرة مثل الاستغفار أو التوبة، ولما ربنا يجبر بخاطر العبد ويستجيب له".

وأضافت، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلم ربنا"، على راديو "9090"، اليوم الأحد: "في تجربتين كانوا صعبين أوي في حياتي، لحظة ماجيت من السفر لقيت أحد أبنائي توفاه الله، وغضبت وكلمت ربنا قتها وقولت كلام كتير".

وأما عن التجربة الثانية، فكانت خلال إجرائها عملية جراحية، وكانت قد قرأت من قبل أن الروح تشعر بعد الموت، وحتى الدفن بالقبر، "كنت بعمل عملية وكنت بخاف من البنج جدا، لأنه الإنسان مبيكونش في وعيه، ولقيت نفسي بسمع ومش شايفة، وحاسىة وسامعة بيقفلوا الجرح إزاي ومكنتش قادرة أتكلم ولا قادرة أتحرك، ولا شايفة بس حاسة بكل حاجة، وحسيت إني متوفية وسامعة الأحياء واستمرت اللحظة دي 5 دقائق، وساعتها استنجدت بربنا".