أعلنت الخارجية الإماراتية عن تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية ولا أضرار بشرية وأن العمليات التخريبية جرت باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، موضحة أن هذه السفن هي سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وتابعت الخارجية الإماراتية أن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة على أنه جاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وذلك حسبما افادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضافت الخارجية الإماراتية أن الجهات المعنية بالتحقيق ستقوم برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها، مؤكدة على أنه لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من السفن، والعمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها من الصحة وميناء الفجيرة مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، وعلى المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، خصوصا أن العمليات التخريبية تعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.