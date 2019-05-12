وقعت الفنانة سلوى خطاب، ضحية حلقة اليوم الأحد، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمها رامز جلال بمقدمة نارية إذ قال: "بتعمل محشي ورق بفرة، بتموت نفسها بالبطئ، الرئة عندها خربانة.. الراعية الرسمية للشرقية للدخان، الأحبال الصوتية عليها جلخ من السجائر، وهي بتكح في دواليب بتتحرك في صدرها جوة، حفيدة مارلبور، سلوى يا سلوى مش هتاخدي في أدينا غلوة.. سلوى ياسلوى.. ربنا يستر متحصلش بلوة".

تدور فكرة البرنامج حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، ليتعرض بعدها لمقلب.