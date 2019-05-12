تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، من رفع 1600 طن قمامة من شوارع المدينة وجانبي طريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، وقرى منشأة الجمال، وأصلان البلد، والجبلاية بأصلان، وعزبتي عبدالله بيه، وأحمد فتحي بمنشأة الجمال، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية، برئاسة اللواء جمال مسعود، رئيس المركز، ورعاية محافظ الفيوم، خلال الفترة من 1 إلى 8 مايو الجاري، من تمهيد وتسوية طريق نزاز ساويرس بمنشأة الجمال، إلى مقر المدفن الصحي بكوم أوشيم، كما تم ري الأشجار بطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، مراعاة للبعد الجمالي والبيئي للمدينة، وقص الأشجار المتواجدة بمدخل مدينة طامية وأمام مجلس المدينة. وتم إصلاح 807 عمود للإنارة ما بين الصيانة والنقل لتسهيل الحركة على المواطنين في مدينة طامية وتوابعها وقرى فانوس والجمهورية وقصر رشوان ومنشأة الجمال والمظاطلي والروضة وسرسنا والعزيزية وكفر محفوظ ودار السلام وعزبة السبعمائة بقرية العزيزية .

ونظمت الأجهزة التنفيذية بالمركز، حملتين لإزالة الإشغالات بالتعاون مع مركز شرطة طامية وشرطة المرافق بالفيوم، بشوارع مدينة طامية، أسفرت عن إزالة ورفع 114 حالة إشغال مؤقت، وباعة جائلين، وعوائق حديدية، ولوحات إعلانية غير مرخصة. كما أزالت الأجهزة التنفيذية بالمركز، 710 متر تعدِ على أراض أملاك دولة وزراعية بقرى منشأة الجمال، وبحر وهبي بكوبري وعزبة بدران وقرية قصر رشوان.

وشهد المركز خلال هذه الفترة، صيانة خطوط مياه الشرب بطريق عفيفي قبل البدء في عملية الرصف للطريق، وحضور رئيس المدينة لاحتفال أوائل الطلبة التي أقامتها حضانة العماد ببيت ثقافة طامية، ومتابعة وضع السن بطريق عفيفي تمهيدا لرصفه، ومتابعة القافلة الطبية الخيرية بقرية الروضة، والتي تم تفعيلها بمدرسة عبد المجيد الجمال، وزيارة صوامع القمح ومتابعة استلام القمح من الموردين.