تمكنت إدارة المجازر والصحة العامة، بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، من ضبط 400 كجم مخلفات دهون، و259 كجم أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت محاضر بالوقائع، وتم التحفظ على المضبوطات .

وشددت مديرية الطب البيطري بالفيوم، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد عقل، مدير عام المديرية، خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيان صحفي، اليوم،الرقابة على منافذ دخول وخروج الماشية من وإلى المحافظة، بالإضافة لسيارات بيع اللحوم المتنقلة، وحملات التحصين وإعدام الكلاب الضالة، وشن حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة.

ونظمت الإدارة العامة للمجازر، حملات مرور دورية على المطاعم والسوبر ماركت والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم المدعمة التي يتم عرضها بمنافذ بيع اللحوم، والكشف على العربات المتنقلة لبيع اللحوم ومنتجاتها، كما أعدم مسؤولوا مكافحة الكلاب الضالة 100 كلباً ضالاً. ووقعت إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، الكشف على 2658 حيوان، وعلاج 17حيوان منزلي، بالإضافة لإجراء الاختبارات الدورية لمرض البروسيلا لـ 148 حيوان، واختبارات الدرن لـ80 حيوان من خلال إدارة الأمراض المشتركة.

كما أنهت إدارة الخدمات بالمديرية، إجراءات التأمين لـ 59 حيوان، وتسجيل وترقيم 287 حيوان، واستخراج 1055 بطاقة، وعالجت إدارة الدواجن 35802 طائر، وإجراء معاينتين واستخراج 4 تصاريح بيع، وتحصين 64500 طائر بإجمالي 129 زجاجة لقاح سعة 250 سم . وعقدت إدارة الإرشاد 15 ندوة إرشادية عن الجلد العقدي لتوعية المواطنين بأهمية الاستجابة للتحصين والترقيم والتسجيل للحيوان، وتنظيم ندوة إرشادية بمجلس مدينة الفيوم، وتم التعامل مع رؤساء الوحدات المحلية لعقد المزيد من الندوات لمقاومة انتشار المرض والتخلص من مسبباته.