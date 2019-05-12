بالأسماء| إصابة 7 أشخاص من عائلتين في حادثي سير ببني سويف

أصيب 7 أشخاص من أسرتين بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، في حادثي سير بطرق بني سويف المختلفة، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم "ن ا ب١٢٤٤ " بالطريق الصحراوي الشرقي "طريق الجيش"، بعد نزلة بني سويف، ما تسبب في إصابة 4 اشخاص من أسرة واحدة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، حيث تبين أن المصابين هم: "مؤمن حلمى رمضان، 33 سنة، ميكانيكي ومقيم القاهرة ومصاب بسحجات بأماكن مختلفة من الجسم، وأمنية عبد الرازق فرج، ممرضة، 28 سنة، ومقيمة القاهرة ومصابة اشتباه كسر بالحوض، وكل من: محمد مؤمن حلمى، ٧ سنوات، مصاب سحجات بالجسم، وشقيقه مصطفى، 5 سنوات، ومصاب بكدمات باماكن مختلفة من الجسم.

كما تلقى مرفق إسعاف بني سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم توك توك بعمود إنارة أمام وحدة بهبشين المحلية بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص وهم: عمر رجب عمران، 7 سنوات، مصاب بحالة من الاغماء مع جروح وسحجات، ومروه رجب عمران، 10 سنوات، مصابة جروح وسحجات، واسلام عمران عويس، 21 سنة، مقيم قرية بهبشين، ومصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، ونقلوا لمستشفى ناصر المركزي لتلقي العلاج.