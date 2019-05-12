هنأ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفوز ناديه، مانشستر سيتى، بالدورى الإنجليزى لهذا الموسم.

وغرد ولى عهد دبي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي".

وأضاف: "نهنئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروي".

وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد اشترى نادى مانشستر سيتى الانجليزى عام 2018، وتوج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدورى الإنجليزى للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى، بعد فوزه على برايتون، اليوم، بنتيجة 4 - 1، فى ختام مباريات البريميرليج، برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثانى.