"الأنباء الإيرانية" تنشر أسماء السفن الإماراتية التي تعرضت للتخريب

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية أسماء وأرقام الناقلات التجارية الإماراتية، التي تعرضت للتخريب اليوم في إمارة الفجيرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن الانفجارات التي حدثت في إمارة الفجيرة بالإمارات اليوم الاحد استهدفت عدة ناقلات نفط هناك.

وأضافت المصادر أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات نفط (المجد والمرزوق والماريج والاميجال وخمسا 10).

وأكدت المصادر أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات النفط (SuperTanker) التالية: ناقلة النفط “المجد” تحمل الرقم 9773800 ناقلة النفط “المرزوق” تحمل الرقم 9165762 ناقلة النفط “الماريج” تحمل الرقم 9394741 ناقلة النفط “الاميجال” تحمل الرقم 91477674 ناقلة النفط “خمسا١٠” تحمل الرقم 94320704.

تعرضت 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.