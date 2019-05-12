أصيب موجه بإدارة شرق التعليمية، وابنه طالب، باشتباه نزيف بالصدر والبطن والمخ، إثر حادث تصادم وقع بين دراجتهما البخارية، وسيارة ربع نقل، أمام مدخل قرية نقاليفة بالطريق الدائري بمركز الفيوم، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول كلا من (مصطفى م. ر.- 48 سنة-موجه بإدارة شرق التعليمية)، مصاب باشتباه نزيف بالصدر والبطن والمخ، وابنه (عمر- 15 سنة- طالب)، مصاب بنفس إصابات والده، ويقيما بزاوية الكرادسة وحالتهما العامة سيئة ولا يمكن استجوابهما، إدعاء حادث سير.

وأفاد البيان الأمني، بأن شقيقة الأول (إيمان م. ر.- 52 سنة- مدرسة)، ومقيمة بأحد شوارع منطقة الجون، قررت أنه خلال سير شقيقها وابنه مستقلين الدراجة البخارية خاصته رقم "ف م ر 3521" بالطريق الدائري أمام مدخل قرية نقاليفة، اصطدمت بهما سيارة رقم "ف ج أ 4368" ربع نقل، قيادة (ط. م.- 59 سنة- سائق)، بعلواية سعادة، ما أدى لانقلاب الدراجة وسقوطهما أرضا وحدوث ما بهما من إصابات، واتهمت قائد السيارة بالتسبب في وقوع الحادث.

وذكر البيان الأمني، أنه تم ضبط السيارة وقائدها وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.

تحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 13493 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.