ألقت طالبة في الصف الثاني الثانوي العام بمدرسة الحجر الثانوية، بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بنفسها من الطابق الخامس، قبل بداية الامتحان في صفوف النقل، اليوم، وتوجه القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، للاطمئنان عليها، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كانت الطالبة "سارة. ف. ج" بالصف الثاني الثانوي العام، بمدرسة الحجر الثانوية، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، قد صعدت إلى الطابق الخامس، وألقت بنفسها وسقطت على الأرض، قبل بداية الامتحان، في الثامنة و35 دقيقة، صباح اليوم، وفقا للبيان الصحفي.

وأفاد البيان، أنه جرى نقل الطالبة إلى الوحدة الصحية بالحجر، وتوجه محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، فورا إلى مستشفى إطسا المركزي، لاستقبال الحالة بالمستشفى، بحضور مراد أحمد حسن، مدير عام التعليم العام، وأمن المديرية والعلاقات العامة، وأجريت الإسعافات الأولية للطالبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وقرر الطبيب المعالج ضرورة نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم.

وذكر البيان الصحفي، أن القائم بأعمال وكيل الوزارة، تواصل مع الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور صلاح طلبة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، ورافق الحالة من مستشفى إطسا المركزي إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وكان في استقبال الطالبة أمام مستشفى التأمين الصحي، برفقته وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع التأمين الصحي.

جرى نقل الطالبة إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وأجري لها الأشعة المقطعية والأشعة التليفزيونية، وتبين وجود كسور في القدمين واليدين والفقرات، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وحجزها في العناية المركزة، القائم بأعمال وكيل الوزارة، وقيادات الصحة والتأمين الصحي، على الحالة الصحية للطالبة والتي أصبحت بحالة مستقرة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي طلبت تحريات المباحث الجنائية لبيان أسباب وملابسات حدوث الواقعة.