هنأ الإعلامى أحمد موسى، النجم محمد صلاح، مهاجم نادى ليفربول الإنجليزى، لتتويجه بجائزة هداف الدوري للعام الثاني على التوالي.

ودعى "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتى" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، للاعب قائلا: "ربنا يحميك يا صلاح.. واحنا بننتظرك أمام توتنهام، المباراة الأهم لهذا الموسم، وهي نهاية دورى أبطال أوروبا".

وقال إن المصريين يشجعون اللاعب محمد صلاح في أي نادٍ يلعب به: "كنا نتمنى فوزه بالدوري، بس ألف مبروك لمانشستر سيتي".

ونجح صلاح في أن يكون اللاعب رقم 6 الذي يفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" في موسمين متتالين، بعدما تم تتويجه هو وكل من، نجم ليفربول ساديو ماني، ومهاجم الأرسنال، بيير- إيميريك أوباميانج، ليتشاركوا ثلاثتهم مع صلاح في جائزة "الحذاء الذهبي"، وهي التي حصل عليها العام الماضي منفردا برصيد 32 هدفا، خلال 38 مباراة بالبطولة.