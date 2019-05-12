قالت شركة أورنج مصر إن المكالمة الهاتفية التي تلقاها عدد من عملاء الشركة اليوم، من هاتف يحمل اسم الفنانة نانسي عجرم وبصوتها، للتهنئة بشهر رمضان المبارك، تأتي ضمن الحملة التسويقية التي تقوم بها "أورنج" هذا العام.

وأوضح مصدر من الشركة لـ"الوطن"، أن الشركة قدمت لعملائها هذا العام عرض "اشحن مرة واورنچ هتشحنلك" كل يوم طول شهر رمضان، حيث يقوم العميل بطلب #012# قبل أو بعد الشحن أو اضغط "اشترك" واستمتع بعرض رمضان، حيث تبدأ رسوم الاشتراك من 50 قرشا وحتى 5 جنيهات حسب قيمة الشحنة، ولعملاء إيجل والاشتراك الشهرى، يتم إضافة 10 جنيهات على الفاتورة الشهرية مرة واحدة خلال فترة العرض.

وتعاقدت شركة "أورنج" مع الفنانة نانسي عجرم والفنان تامر حسنى للقيام بحملتها الإعلانية خلال شهر رمضان الجاري.