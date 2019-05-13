بالتفاصيل| حوار البابا مع أقباط كنيسة العذراء بدوسلدروف الألمانية

أجرى البابا تواضروس، لقاء مع أقباط كنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف الألمانية، خلال زيارته الحالية إلى ألمانيا، ونشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، اللقاء على شكل أسئلة وأجوبة، كالتالي.

السؤال الأول: هل هناك أمل في تعاون أكثر بين الكنائس الإرثوذكسية وخصوصًا في المهجر؟

البابا: هناك تعاون مشترك بين الكنائس الأرثوذكسية، فبطريرك الكنيسة السريانية مار آفرام السرياني زارنا في مصر وحضر معنا لقاء للشباب حضره حوالي 3 آلاف شاب وشابة. العلاقات قائمة بين الكنائس الأرثوذكسية في بعض الدول بيجمعوا الأساقفة ويكون هناك خدمات مشتركة وفي مصر هناك تعاون مشترك بين بطاركة الكنائس الأريترية والأثيوبية والسريانية والأرمينية. ونتمنى تعاون مشترك أكثر وأكثر.

السؤال الثاني: ما معنى الافتقاد؟

البابا: تعني أن الأب الكاهن أو الخادم أو الخادمة أو أسرة تزور أسرة تعبيرا عن المحبة والاهتمام والرعاية. فيه افتقاد مدارس الأحد والشباب والأسر الحديثة وفي بعض الكنائس يوجد لجنة للافتقاد.

السؤال الثالث: هل هناك نية لتوحيد عيد القيامة مع باقي الطوائف؟

البابا: نحن نحاول وقد قدمنا بحثا في هذا الموضوع وراسلنا به كنائس العالم. وأمر عيد القيامة سهل لأننا كل 4 سنين نُعَيِّد سويًّا في نفس الميعاد. أما عيد الميلاد ده تقويم غير التقويم لكن إلى الآن ليس هناك شيء محدد. وهناك لجنة في المجمع المقدس مسؤولة عن دراسة هذه المواضيع.

الرابع: كيف أرث الحياة الأبدية في نقاط أستطيع تنفيذها؟

البابا: أول أمر ألا يكون لك تعلق بأي شيء، محبة فياضة مع كل إنسان.. خدمة تقدمها لكل أحد بقلب منفتح. علاقة قوية مع المسيح من خلال القراءات والأسرار المقدسة والصلوات. وحافظ على اشتياقك للمسيح.

السؤال الخامس: هل الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية متحدين مع بعض في كل حاجة وفي أسرار الكنيسة؟

البابا: لا حتى اليوم هناك لجنة حوار لاهوتي بين الكنيستين تجتمع في الأسبوع الأخير من شهر يناير منذ 15 سنة...هناك أجندة حوار، وندرس نقاطا لكن إلى اليوم لم نصل لنتيجة نهائية يمكن إعلانها. الكنيسة الكاثوليكية كنيسة رسولية لديهم كهنوت وأسرار وأصوام. صحيح هناك اختلاف لكن تذكروا أن هناك إنجيل واحد ومسيح واحد واشتياق لملكوت واحد. نصلي دائمًا كما نقول لنصل إلى اتحاد الإيمان. ما بيننا علاقات محبة وتعاون وزيارات.

السؤال السادس: كيف أقدم محبة غير مشروطة كما طلب المسيح مع الشعور بإهانة للكرامة في تعاملي مع الناس؟

البابا: ربنا يحفظ كرامتك وطول ما التعامل يكون بمحبة ستكون كرامتك محفوظة.

السؤال السابع: لماذا قلت خلال لقائك بميريكل أن المسيحيين يعيشون أزهى عصورهم؟

البابا: دي إشاعة عندكم في ألمانيا لم يصدر هذا الكلام مني. هذه الأربع كلمات لم تخرج من فمي. ما أقوله أن الوضع في مصر بيتحسن وأعلم مدى تأثير كلامي.

السؤال الثامن: أين تذهب أرواح المنتقلين؟

البابا: تذهب إلى موضع الانتظار. هناك مكانان الفردوس للأبرار، والجحيم للأشرار. وفي اليوم الأخير وبعد الدينونة العامة ستذهب أرواح الأبرار للملكوت والأشرار لجهنم.

السؤال التاسع (من طفلة عندها 12 سنة): لماذا كان تلاميذ السيد المسيح الأثنى عشر رجالا فقط؟

البابا: الله عندما خلقنا جعل لكل واحد منا عمل ولكل واحد مسؤولية ودور، فأمنا العذراء مريم القديسة العظيمة كان دورها أن تكون والدة المسيح وليست من تلاميذه هذا هو دورها. المسيح اختارهم من المجتمع المعاصر ليقوموا بدور معين في الخدمة والكرازة. فمثلًا الكورال أمس كان معظمه بنات وهكذا تتكامل الكنيسة. دور التمريض والضيافة تنجح فيه البنت أكثر من الولد فكل منا له دوره.

السؤال العاشر: مشاكل الانفصال التي تواجهها كثير من الأسر المهاجرة؟

البابا: كان هناك مجلس إكليريكي واحد فقط لمناقشة أي مشكلة أسرية، الآن يوجد: 3 في مصر (القاهرة وإسكندرية وبحري والصعيد) 3 خارج مصر، واحد في أمريكا وواحد في أوروبا وواحد في آسيا وأستراليا. كل مجلس به 5 أعضاء، أسقف واثنين من الكهنة وطبيبة ومحامي. وأي حالة تقدم تدرس من الناحية الكنسية والطبية والقانونية. أكثر ما يحافظ على الكنيسة عدم الانفصال. فالزواج هو "مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا." (مت ١٩ : ٥) وما يجمعه الله أي الكنيسة التي تمثل عمل الله، لا يفرقه إنسان بالإرادة المنفردة. وحفظ كيان الأسرة أهم ما يحافظ على الكنيسة. التي تسعى لترابط أولادها ويكون هناك فرح. يجب أن يكون الاختيار بعناية شديدة لأن أخطر قرار في حياة الإنسان هو الزواج لأنه يستمر إلى نهاية الحياة.

السؤال الحادي عشر: إيه بيكون رد فعلك حينما تحدث مشاكل في كنائسنا بمصر؟

البابا: ماذا تريدني أن أفعل، وكيف تعرف أني لا يكون لي دور في أحداث مثل المنيا ولكن لا يتم الإعلان عنه، وبعض المشكلات التي حدثت على تواصل مع الأسقف في المنيا، وأي حاجة تحصل هناك متفق معه أنه يصدر البيانات، ولكن نحن لنا اتصالاتنا مع المسؤولين في الدولة، ولا يمكن أن كل حاجة نعملها نذكرها.