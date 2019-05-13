بالفيديو| لحظة قتل شاب لوالدته في نهار رمضان بالهرم

تنشر "الوطن" أول فيديو لجريمة قتل سيدة على يد نجلها في أحد الشوارع بالهرم، عقب مشادة كلامية نشبت بينهما.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرات المراقبة، الشاب ووالدته يسيران في أحد الشوارع، قبل أن تنشب بينهما مشادة كلامية، قام على إثرها الشاب بتسديد عدة طعنات لوالدته أنهت حياتها، فيما تجمع عدد من المارة، وتمكن من الإمساك بالشاب عقب ارتكابه الجريمة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال المعاينة التي جرت بمعرفة ضباط قطاع مباحث غرب الجيزة، والهرم، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الجثة التي عثر عليها لسيدة مصابة بطعنات بالصدر والرقبة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليها.