الآن شباك الحجز مفتوح عن طريق الاون لاين www.eventat.com على مسرح مركز الكويت للتوحد _غرب مشرف مسرحية #ون_أو_ون #زهره_الخرجي #شيماء_سيف #عبدالرحمن_الفهد #نصار_النصار #مارتينا #حصة_النبهان #يوسف_ المحمد #بيهانا #عبدالله_الشامي #مشعل_الفرحان #سعاد_الحسيني #ناصر_حبيب #غزاله_دشتي #لين_الزيادي #عبدالله_الشطي #حمود_العميري للمخرج #محمد_الحملي 66558980