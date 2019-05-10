شيماء سيف ضحية رامز في الشلال: "نشاويات الفن ودهون الدراما"

وقعت الفنانة شيماء سيف، ضحية حلقة، اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدمها الفنان رامز جلال بمقدمة نارية: "التخن ميزة والرفع خيبة.. ده دستور النجمة ضيفتنا، ضيفتنا هي نشاويات الفن ودهون الدراما شيماء سيف، الطيبة أم قلب نضيف، الرقيقة أم جسم نحيف، كل اللي بقوله تخريف في تخريف، الواقع بيقول إنها بتضرب بيض بالبلوبيف، وكرشها شبه التكيبف".

وتابع رامز جلال: "انزل ياقتيل في الساحة واتدحرج كدا بالراحة، مالك وزنك في العالي،.. تحسها بطريق مجنح"، "دي عاوزة عقد فول حيراتي يتحط في رقبتها مش عقد ورد".