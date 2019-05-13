صابرين تقع ضحية "هاني في الألغام": "والنبي عندي عيال وعايزة أروح"

وقعت الفنانة صابرين ضحية، لمقلب الفنان هاني رمزي، بعد استضافتها بحلقة برنامج "هاني في الألغام"، المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقالت الفنانة صابرين، أثناء لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي: "مصر كل شبر فيها سياحة وأنا بحس إن بلدي مختلفة".

وغنت صابرين أغنية "يا حبيتي يا مصر" أثناء وقوع المقلب وصعود السائق بالسيارة لأعلى التبة الرملية ولم تتمالك نفسها صرخت بصوت عال بسبب خوفها من الطلوع على الجبل الرملي قائلة "والنبي عندي عيال وعايزة أروح" وسبت مخرج البرنامج، الذي يقوم بدوره هاني رمزي، وبكت قائلة "والله ما كنت أعرف كده وعايزة أروح".

تدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بتقديم برنامج لدعم السياحة تستضيف فيه الإعلامية بوسي شلبي الضيوف، ومن ثم تقترح عليهم عمل سفاري في منطقة صحراوية في العلمين، وأثناء السفاري تنفجر سيارة ويذهب سائقها ليرى الانفجار ويتعرض لانفجار وهمي، بسبب وجود الألغام، ويظل مخرج البرنامج الذي يؤدي دوره هاني رمزي، عبر برنامج صوتي يستفز الضيف.