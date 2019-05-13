3 فنانين يتنافسون في سباق دراما رمضان و"أفلام العيد"

أمير كرارة، عمرو سعد، محمد رمضان، ثلاثة فنانين، يتنافسون خلال موسم رمضان بأعمال درامية، وتمتد المنافسة في عيد الفطر لمشاركتهم بأعمال سينمائية.

"كرارة" الذي يعرض له حاليا مسلسل"كلبش3"، يتنافس في موسم عيد الفطر، بفيلم "كازبلانكا" بطولته وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز، ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمي.

أما محمد رمضان، الذي يعرض له حاليًا مسلسل "زلزال"، يشارك في عيد الفطر، بفيلم "الكنز2"، بطولته، ومحمد سعد وروبي وهند صبري وأحمد رزق وهيثم أحمد زكي وسوسن بدر وأمينة خليل وعبدالعزيز مخيون ومحيي إسماعيل وهاني عادل والشحات مبروك وعباس أبو الحسن"، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، وإخراج شريف عرفة.

وينافسهما في هذا المضمار، عمرو سعد، والذي يساهم في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل "بركة"، بفيلم "حملة فرعون"، بطولته، وروبي ومحمد لطفي ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، في أول تعاون له مع المنتج محمد السبكي.