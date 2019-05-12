يكثف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "زلزال"، المذاع عبر فضائية "dmc".

ويقوم المخرج إبراهيم فخر، بسرعة تسليم الحلقات ومونتاجها، حيث أن "رمضان" سينتهي من تصوير العمل كاملاً يوم 29 رمضان المقبل، يرجع ذلك بسبب بدء "رمضان" تصوير أحداث المسلسل متأخر عن باقي المسلسلات المنافسة- بحسب ما صرح به مصدر من داخل المسلسل لـ"الوطن".

وتدور أحداث المسلسل خلال عام 1992، بعد الزلزال الشهير الذي ضرب البلاد وتسبب في انهيار المنزل الذي يسكن فيه بطل العمل مع والده، وذلك قبل أن يتم تسجيل ونقل ملكيته إلي العائلة، ويرفض البائع تسليم أرض البيت إلى عائلة الوالد الذي توفى جراء انهيار المنزل.