السعودية تدين الأعمال التخريبية التي واجهت 4 سفن إماراتية

أدانت المملكة العربية السعودية الأعمال التخريبية التي واجهت 4 سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إن استهداف سفن شحن في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، يعد عملا إجراميا يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المسؤول أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن تعرض 4 سفن من جنسيات مختلفة لعمليات "تخريبية" ضمن مياهها الاقتصادية في خليج عٌمان بالقرب من ميناء الفجيرة، صباح أمس، وفقا لـ"سي إن إن".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام: "أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح أمس لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".