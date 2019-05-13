محافظ القليوبية: مكافآت للوحدات المحلية المتميزة في العمل خلال رمضان

قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إنّه جار وضع خطة عمل محددة لتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تمّ تكليف مدير إدارة المتابعة الميدانية، بتشكيل لجان عمل للمرور بشكل مفاجئ على دواوين العمل، في المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، خاصة خلال شهر رمضان، لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافأة المجد ومجازاة المقصر.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية، أعضاء لجنة قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بوزارة التنمية المحلية، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، وبحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، في إطار زيارتهم لمحافظة القليوبية لمتابعة أداء الوحدات المحلية وانتظام العاملين بها، ومستوى خدمة المواطنين وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومراجعة تنفيذ الخطط الاستثمارية وما جرى إنجازه خلال السنة المالية المنتهية، وسير العمل في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وأعمال الإدارة الهندسية، وقسم التنظيم ومتابعة مستوى النظافة والمباني المقامة دون ترخيص.

وأكد مرزوق أنّ الفترة المقبلة تشهد تعميم مشروع المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تيسيرا على مواطني المحافظة للحصول على خدماتهم المطلوبة وبعيدا عن أي تلاعب أو تسويف، مشيرا إلى وجود نظام إلكتروني يربط المراكز التي بدأ تشغيلها بديوان المحافظة ووزارة التنمية المحلية، لمتابعة الأداء وحسن سير العمل والتصدي لأي تقصير.

وزاد محافظ القليوبية أنّ المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد، وتساهم في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وتفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، وخلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من التدريب على التكنولوجيا للمساهمة في تسهيل حفظ البيانات واستدعائها، وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين بما يوفر الوقت والجهد.