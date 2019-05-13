أنشطة ثقافية وفنية في قصور ثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، إذ استضاف قصر ثقافة شرم الشيخ بمركز الشباب بمدينة شرم الشيخ، ندوة ثقافية بعنوان "تنمية حب العمل عند الأطفال"، تناولت تعريف العمل وأهميته وارتباط العمل وإتقانه، وارتباطه بثقافة الفرد والمجتمع وتعاليمه الدينية، وتأثير العمل على الفرد والمجتمع.

وأعدّ بيت ثقافة دهب، جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع، بهدف تنمية المهارات الإدراكية وتعزيز القيم الإيجابية، بينما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة بعنوان "دور الثقافة في التنمية الشاملة"، شهدت تأكيد أهمية ودور الثقافة في التنمية الشاملة، ومفاهيم الثقافة والتنمية الشاملة والارتباط بينهما، وتوضيح الاختلافات بين أصحاب النظريات والأبحاث، والتأكيد على أنّ الإنسان هو محور وهدف الثقافة والتنمية الشاملة.