تابع طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأعمال الاستكمالية لصب القواعد الخرسانية لكونيش مدينة بلطيم، مشددا على سرعة تنفيذ المهام المكلف بها في تجميل وتشيد الكورنيش ذاته، مع تسليم الأعمال في الموعد المحدد لها بالخطة.

وأكد أنه جارٍ العمل في استكمال المرحلة الطولية أمام قرية الربع وصولا حتى نهاية القطاع برصف الحارة البطيئة والممشى الخدمي وزرع الأعمدة الكهربائية ذات الحوامل والكشافات فائقة الإضائة الليلية، وكذا تحديد أماكن صفايات المطر والانتهاء الفعلي من مد خطوط تصريف مياه الأمطار، حيث بحيرة البرلس على أبعاد وأطوال متساوية يجرى تحديدها هندسيا. كما تابع رفع مستوى الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة بالقرى.

وتابع السعيد غطاس رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك، أعمال رفع بقايا مياه الأمطار والمياه الجوفية بالمناطق الأكثر انخفاضا، وكذا مسح الشوارع الرئيسية ورشها بالمياه ورفع الأتربة بها، مع مواصلة الأعمال الخدمية لرفع القمامة والمخلفات الأدمية وغيرها من أماكن تجمعها ونقلها حيث مقلب وسيط بجوار القرية.