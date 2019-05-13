أكد يوسف الديب مدير عام إدارة شرق التعليمية، اليوم، الاستعانة بمعلمي الحاسب الآلي ومسؤولي التطوير بمدارس الابتدائية؛ للمساعدة في امتحان التابلت، وفي حالة سرقة التابلت يحرر محضر يرسل إلى مسؤولي المرحلة ثم المديرية، بجانب رصد مشكلات التابلت ومحاولة حلها.

وأضاف "الديب"، لـ"الوطن"، على هامش اجتماعه بوكلاء الإدارة، إنه شدد على وجود كشف مناداة للطلاب في كل لجنة، وضرورة حضور الطلاب مبكرا قبل نصف ساعة من الامتحان، وتجهيز التابلت على شبكة المدرسة، وإخطار الإدارة بأي مشكلة في التابلت أو مع الطلاب ثم غرفة العمليات بالوزارة.