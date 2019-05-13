أطلقت جامعة القاهرة الحملة الدعائية للفرع الدولي الجديد بأرض الجامعة في أكتوبر، في الإذاعة والقنوات الفضائية والسوشيال ميديا، واستعانت بصور العديد من خريجيها البارزين.

ونفذت الجامعة الحملة الدعائية بـ4 لجان داخل الجامعة، وهي لجان الحملة الدعائية، وضمت بعض عمداء الكليات، واللجنة الفنية، ولجنة التقييم وضمت أساتذة كلية الإعلام، ولجنة قانونية، وذلك بالتعاون مع الشركة المنفذة للحملة.

وركزت الحملة الدعائية للفرع الدولي، على بداية جامعة القاهرة الأهلية التي بدأت بتبرع من الأميرة فاطمة إسماعيل، بأملاكها وجهودها حتى يكون هناك شخصيات ترفع اسم مصر في المحافل الدولية، مثل الدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، والسير مجدي يعقوب جراج القلب العالمي، ورجل المحبة البابا شنودة، والأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل.

كما ركزت الجامعة على أبرز خريجيها في جميل المجالات، وعلى رأسهم الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وصالح سليم، وعادل إمام، وزاهي حواس، وبطرس بطرس غالي، وعمر الشريف، وإبراهيم بدران، وأسامة الباز.

ودعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطياف المجتمع المدني كافة، لأداء دورهم في دعم التبرع للفرع الدولي، خاصة أنّ 50% سيكون مجانا للطلاب المتفوقين، ويتم صرف دخل الجامعة كله على مجانية التعليم في الجامعة الأم، كي تستمر في أداء دورها تجاه غير القادرين من أبناء الوطن كما حدث في الماضي، مؤكدا أنّ الفرع الدولي الجديد لجامعة القاهرة، يقدم برامج عالمية مشتركة مع كبرى الجامعات الدولية، ليكون في مصر عباقرة جدد في تخصصات المستقبل.