اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية، لتستمر في أداء دورها كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، إذ أبدت الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال.

وشهد اللقاء التشاور بشأن كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، وتسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة "برنامج الطروحات الحكومية".

واستعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه في البرلمان أمس، ما يسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.

وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق رأس المال والهيئات العاملة به، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلى معدلات التداول المطلوبة.