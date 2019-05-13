7 معلومات عن كنيسة مارمرقس.. مسرح جريمة مقتل القمص مقار

شهدت كنيسة مار مرقس المنشية بمنطقة شبرا الخيمة في القليوبية، صباح اليوم، حادث مقتل قمص يدعى مقار سعد، على يد "فراش"، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

كنيسة مارمرقس تابعة لمطرانية شبرا الخيمة، وتعد واحدة من 46 كنيسة، حسب الموقع الرسمي للمطرانية، وأبرز المعلومات عنها:

1- تقع الكنيسة في منشية الحرية، أرض محمد عودة، شبرا الخيمة.

2- تتبع مطرانية شبرا الخيمة.

3- بدأ البناء فيها في سنة1967.

4- بدأت الصلاة فيها في يوم الأربعاء 22 فبراير 1968.

5- تم تدشين الكنيسة الدور الأول والثاني بيد نيافة الأنبا مكسيموس مطران القليوبية ومركز قويسنا ونيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس يوم 9 نوفمبر 1985 الموافق 30 بابه 1702 للشهداء.

6- جددت الكنيسة بيد نيافة الأنبا مرقس سنة 1996.

7 - يخدم بالكنيسة 4 آباء بجانب المجني عليه "القمص مقار سعد" وهم القمص بولس عبد الشهيد، والقس منسى عزيز، والقس أنيانوس صليب، والقس موريس حمدي.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، لـ"الوطن"، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 3 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين.

وأكد إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.