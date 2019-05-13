أكدت الدكتورة سلوى محمد عبد العزيز، خبيرة الاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن زيادة نسبة البطالة بعد ثورة 25 يناير، كانت ترجع لغياب الاستقرار الأمني وإغلاق الكثير من المصانع بسبب المشاكل الاقتصادية.

وأضافت "عبد العزيز، في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولي، لهذا واجه برنامج الإصلاح الإقتصادي، في بداية تنفيذه العديد من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، التي أثرت على المجتمع المصري، من خلال زيادة نسبة البطالة.

وتابعت "عبد العزيز"، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي وضع أمامه، التحديات التي تؤرق المجتمع، فكانت على رأسها تخفيض نسبة البطالة من خلال جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وإتاحة فرص تدريب الشباب على خلق العمل بأنفسهم من خلال منظومة "ريادة الأعمال" الذي وفرت كل التمويل المالي لمشروعات الشباب، حيث إن فكرة أن تقوم الدولة بتوظيف الشباب لم تعد موجودة.