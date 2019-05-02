قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه من ضمن الفئات التي تحتاج لرعاية تحت مظلة الدولة هم ذوي القدرات الخاصة، حيث تعمل الوزارة على دعمهم بشكل كبير بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة، وتم إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" في وقت سابق.

وأضاف "سعفان"، خلال حواره في برنامج "مصر النهارده"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية ريهام الديب، أن الوزارة تقوم بدعم تلك الفئة، ورفع كفاءاتهم في كل نواحي الحياة، وتدريبهم على ريادة الأعمال، مؤكدًا أن المجلس القومي للإعاقة يُحدد للوزارة كل نوع من الإعاقات وما يناسبها من أعمال.

وتابع: "فرحة الناس دي وهي بتستلم جواب العمل لا توصف، سعادتها كبيرة جدًا، مش عشان فلوس وبس، لا عشان شايفين إن بالوظيفة دي الدولة حطاهم في عينها وبقى ليهم قيمة في المجتمع"، مؤكدًا أنه يجب أن نغرس شعور القدرة على الإنتاج والعمل والعطاء لدى هؤلاء.