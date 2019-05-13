تجتمع لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، غدا، لمناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن إصدار تأشيرة العُمرة "إلكترونيًا"، وما اتخذته وزارة السياحة من إجراءات في هذا الشأن، والوقوف على مدى تأثير هذا القرار على شركات السياحة المصرية، ومدى استفادة المواطنين منه.

وقال النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، إنّ السعودية بدأت تطبيق نظام جديد بشأن إصدار تأشيرات العمرة من منتصف شهر شعبان الماضي، يقوم على إصدار تأشيرة إلكترونية، بحيث يمكن لمقدم طلب التأشيرة التعامل إلكترونيًا مباشرة مع الجهات السعودية المختصة، عبر شبكات الاتصال للحصول على تأشيرته.

وحذر صدقي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، من حدوث ارتباك كبير في سوق السياحة الدينية بسبب القرار، مشيرًا إلى أنّ النظام يضع شركات السياحة والمعتمر في مأزق، إذ اعتادت الشركات أنّ تقدم لعملائها الخدمة متكاملة بما في ذلك الحصول على التأشيرة وتذاكر السفر والإقامة وكل ما يخص الرحلة، بينما في ظل النظام الجديد سيحصل المعتمر على التأشيرة بطريقته إلكترونيًا.

وتساءل رئيس لجنة السياحة في البرلمان، عما إذا كانت الحكومة المصرية استعدت للنظام الجديد من عدمه، وما إذا كان هناك تنسيق مع السعودية في هذا الشأن والأضرار الواقعة على شركات السياحة.

وأوضح صدقي من أنّ حصة مصر من تأشيرات للعمرة السنوية تراجعت من مليون و300 ألف تأشيرة إلى 500 ألف تأشيرة على مدار العام، لافتًا إلى أنّ وزارة السياحة فتحت العمرة على مدار العام وليس في المواسم فقط، وخصصت لشهر رمضان 20% من حصة التأشيرات بهدف تخفيف الضغط على سوق العملة.