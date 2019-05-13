أكد محمود خليل، ممثل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن بدء إنشاء محطة المفاعلات النووية بالضبعة سينطلق 2020، لاسيما وأن مراجعة العقود والتصميمات في المشروعات النووية تأخذ وقتًا يصل إلى عام ونصف وتسلم إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للحصول على إذن قبول اختيار موقع الضبعة.

وأكد خليل، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة طلعت السويدي لمناقشة موازنة الهيئات النووية للعام المالي الجديد 2019/2020 أن مشروع إنشاء المفاعلات النووية بمنطقة الضبعة يجري وفقًا للجدول الزمني الموضوع للمشروع حسب المتفق عليه مع الجانب الروسي، ولا يوجد أي انحرافات فيه.