تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية:

مجلس النواب يوافق على قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب فى جلسته الثانية المنعقدة، أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأغلبية الأعضاء، على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.

استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة ووالدتها الحامل في غزة

استشهد 4 فلسطينيّين بينهم طفلة ووالدتها الحامل، السبت، بحسب مصادر فلسطينية جرّاء غارات وقصف إسرائيلي غاشم على غزّة، قالت تلّ أبيب إنّه جاء رداً على إطلاق نحو 250 صاروخاً من القطاع باتّجاه إسرائيل، في تصعيد جديد يُهدّد التهدئة الهشّة بين الجانبين.

واشنطن: نقف إلى جانب إسرائيل ضد هجمات غزة

أدانت الولايات المتّحدة إطلاق صواريخ من قطاع غزّة باتّجاه الأراضي المحتلة "إسرائيل" معبّرةً عن دعمها ما تعتبره "حقّ" الإسرائيليّين في الدفاع عن أنفسهم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكية، السبت.

الخارجية: مصر تحذر تركيا من البدء في حفر المنطقة البحرية غرب قبرص

أكدت وزارة الخارجية، في بيان أمس، أن مصر تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص، وحذرت الخارجية، من انعكاس أي إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديري جهاز المخابرات السابقين

أفادت وسائل إعلام جزائرية، باعتقال السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة- بحسب "روسيا اليوم"، واعتقلت السلطات في الجزائر مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.

القبض على مدير مشروعات مكتبة الإسكندرية

قالت مصادر لـ"الوطن" إن السلطات المختصة ألقت القبض على الدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، بموجب اتهامات منسوبة له في إحدى القضايا ولم توضح المصادر طبيعة تلك الاتهامات.

زينة رمضان فى أوتوبيس نقل عام والركاب يغنون: «حالّو يا حالّو»

«ستائر من قماش الخيمة الرمضانية الملونة على الشبابيك، وشرائط من الزينة والشخصيات الرمضانية بين الكراسى، وأغنية رمضان جانا»، أدوات استخدمها محصل أوتوبيس نقل عام فى الإسكندرية، للاحتفال بشهر رمضان، وإدخال البهجة والسرور على قلوب الركاب.

محمد ممدوح يفقد زوجته في حادث مروري بأولى حلقات مسلسل "قابيل"

افتتحت فضائية "mbc مصر"، السبت، عرض مسلسلات الموسم الرمضاني، بمسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، والذي يشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، محمد فراج وأمينة خليل، وحمل المسلسل تصنيف "+16"، وذلك لأن محتوى المسلسل لا يناسب المشاهدين أقل من 16 عامًا.

كلوب: "صلاح" سليم وشاهد الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل بغرفة الملابس

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة للانتصار الذي حققه فريقه أمس على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي، وعن إصابة صلاح، قال كلوب «صلاح سليم الآن، وعلى خير ما يرام ولا يعاني من أي شيء واتخذنا قرارًا باستبداله خوفًا من تفاقم إصابته ليس إلا».

السعودية: تعذر ثبوت الهلال.. وأول أيام رمضان الإثنين

أفادت المملكة العربية السعودية، بعدم ورود ما يثبت هلال شهر رمضان مساء ليلة أمس وعليه يكون يوم الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك - بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.