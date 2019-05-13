"طاقة النواب" توافق على موازنة هيئة المحطات النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للعام المالي الجديد 2019/2020، والتي قدرت إجماليها بنحو 6 مليارات و219 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و784 مليون جنيه العام المالي الجارى 2018/2019.

وقالت زينب محمد، ممثلة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء المحطات النووية وإدارتها، مشيرة إلى أن ضمن الأنشطة التي تعنى بها الهيئة ما يتعلق بالبنية التحتية للموقع.

وأكدت زينب محمد، دعم وزير الكهرباء والطاقة المتحددة لمشروع المحطات النووية بالضبعة، مشيرة إلى حصول مشروع الضبعة النووي علي جائزة ثاني أفضل مشروع من حيث الإنطلاق على مستوى العالم.

كما وافقت اللجنة برئاسة المهندس طلعت السويدي، على مشروع موازنة هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة 2019/2020، والتي تصل إلي 7 مليار و132مليون جنية.

وقالت نفيسة حسن، ممثل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة منوط بها تنفيذ استراتيجة مصر في الطاقة الجديدة والمتجددة 2030، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تمثل هذه الطاقة نسبة 20% من الطاقة في مصر بحلول 2022.

وأضافت ممثلة الهيئة، أن الهيئة لديها خطة طموحة لتنفيذ 13 مشروعًا معظمة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح، منها إنشاء محطة طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، وأخرى بقدرة 200 ميجا وات، وذلك مع ألمانيا وإيطالبا، مشيرة إلى أن المشروعات المزمع إقامتها بخليج السويس جميعها في قلب الصحراء وبعيدة تماما عن الشواطئ أو المناطق السياحية.

وأشارت نفيسة حسن إلى أن المشروعات تتضمن خلايا شمسية في كوم أمبو، وإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الخلايا "الفوتوفولطية" بالزعفرانة، لافتة إلى التركيز على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لاسيما لكونها اقتصادية.

وطالبت نفسية، وزارة المالية بالمساهمة في دفع الأقساط التي على الهيئة لبنك الاستثمار القومي، لفترة من الزمن بما يُمّكن الهيئة من تنفيذ جدولة الديون عليها التي اتفقت عليها مع البنوك، لاسيما وأن الهيئة تعمل حالياً على دفع الفوائد.