قالت مصادر مسؤولة لـ"الوطن"، إن المتهم بقتل كاهن كنيسة مارمرقس في شبرا الخيمة، أطلق على المجني عليه 3 رصاصات من سلاحه المستخدم في ارتكاب الجريمة، أصابته منها واحدة فقط، دخلت من عينه وخرجت من رأسه.

وقتل القس مقار سعد على يد "فراش" بكنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، أطلق النار عليه لخلاف بينهما.

وقالت مصادر ذات صلة بملف التحقيقات، لـ"الوطن"، إن السلاح المستخدم في الجريمة غير مرخص، وإن المتهم أطلق منه 4 رصاصات على المجني عليه في غرفة الأخير بالكنيسة، مؤكدا أن الحادث بعيد عن الطائفية نظرًا لكون الاثنين مسيحيين.

وأكد إلقاء القبض على "الفرَّاش"، وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.