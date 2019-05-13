حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الصين من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على المنتجات الصينية قائلا: "لن يزداد الوضع إلا سوءا" حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وكانت الولايات المتحدة، رفعت نسبة التعريفات الجمركية إلى أكثر من الضِعف على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، في تصعيد حاد للحرب التجارية المشتعلة بين الدولتين وذلك فى العاشر من مايو الجاري.

ورفعت واشنطن التعريفات على بضائع صينية إلى 25% من 10% سابقة، وتعهدت بكين بالرد بالمثل.

وقالت الصين إنها "تأسف بشدة" لاتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة، وتعهدت بأن تتخذ "تدابير مضادة ضرورية".

ويأتي ذلك بينما يحاول مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، إنقاذ اتفاق تجاري في واشنطن، وبدا في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة والصين اقتربتا من إسدال الستار على شهور من "التوترات التجارية".