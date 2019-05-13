أعرب الفنان الشاب مؤمن وائل عن سعادته لمشاركته في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض حاليًا على قناة "mbc مصر".

وقال مؤمن، لـ"الوطن"، إن من أهم أسباب نجاح مسلسل "فكرة بمليون جنيه" هو العمل مع المخرج وائل إحسان، فهو السبب الأساسي وراء كونه جزءا من المسلسل، إضافة إلى تعاون الفنان على ربيع فهو "كوميديان" من الطراز الثقيل، فضلا عن التعاون مع الفنانة سهر الصايغ.

ويشارك في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الفنانة صابرين، وصلاح عبدالله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبدالعزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وخالد كمال، ومحمد محمود، أحمد السيسي، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.