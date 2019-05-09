وائل إحسان يكثف تصوير الحلقات الأخيرة من "فكرة بمليون جنيه"

كثف المخرج وائل إحسان تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان على ربيع، فى الوقت الذى يقوم بمونتاج الحلقات الأولى وتسليمها لقناة mbc مصر مباشرة على الهواء، يأتى ذلك نظرًا لضيق الوقت الذى تعرض له فريق العمل نتيجة لتوقف التصوير أكثر من مرة .

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، ووليد فواز، وحنان سليمان، وأحمد سلطان، ومايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود.. وآخرين.